El OMX Stockholm 30 de la Bolsa de Suecia cierra en terreno positivo este 19 de agosto

Día de subida para el OMXS 30, que cerró la jornada en los mercados del martes 19 de agosto con notables subidas del 1,3%, hasta los 2.659,86 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 2.663,70 puntos y un volumen mínimo de 2.626,70 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,39%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el OMXS 30 registra un ascenso 1,94% y desde hace un año aún conserva un incremento del 6,64%. El OMXS 30 se sitúa un 3,72% por debajo de su máximo del presente año (2.762,50 puntos) y un 22,25% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.175,76 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el precio de un determinado conjunto de activos, para lo cual necesita contar con datos de diferentes compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden congregarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).