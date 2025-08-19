Cierre del principal índice de Bruselas este 19 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el BEL-20 INDEX, que terminó la jornada del martes 19 de agosto con una variación del 0%, hasta los 4.808,42 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 4.815,05 puntos y un volumen mínimo de 4.797,19 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,37%.

Si consideramos los datos de la última semana, el BEL-20 INDEX anota una subida 1,77%, por ello en términos interanuales aún acumula un incremento del 17,02%.

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.