BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 19 de agosto

Apertura en positivo para el BSE Sensex 30, que empieza rueda bursátil del martes 19 de agosto con leves subidas del 0,26%, hasta los 81.483,45 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a jornadas previas, el selectivo encadena cuatro fechas consecutivas en valores positivos.
En referencia a la rentabilidad de la última semana, el BSE Sensex 30 registra un ascenso 1,09%, de modo que en el último año todavía mantiene un incremento del 3,01%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 3,06% por debajo de su máximo del presente año (84.058,90 puntos) y un 11,64% por encima de su cotización mínima del año en curso (72.989,93 puntos).
¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?
Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del valor de un determinado conjunto de activos, para lo cual recolecta datos de distintas empresas o sectores de un fragmento del mercado.
Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características determinadas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.
Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.
Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.
Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios
Actualmente existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).