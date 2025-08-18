Valor de apertura del dólar en Nicaragua este 18 de agosto de USD a NIO

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se cotiza al inicio a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0% frente a los 36,62 córdobas de la jornada anterior.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense registra una subida 0,34%, de manera que en el último año aún conserva una subida del 0,26%.

Comparando este dato con el de días pasados, acumula dos sesiones sucesivas sin una tendencia estable. La volatilidad de los últimos siete días es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, así que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo habitual.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.