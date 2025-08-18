PSI 20 termina la sesión con tendencia alcista este 18 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión de subida para el PSI 20, que cerró la jornada en los mercados del lunes 18 de agosto con notables subidas del 1,28%, hasta los 7.880,25 puntos. El indicador marcó un máximo de 7.885,27 puntos y un mínimo de 7.854,39 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,39%.

En los últimos siete días, el PSI 20 anota un ascenso 1,75% y en el último año acumula aún una subida del 18,07%.

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.