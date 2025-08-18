Noticias

PSI 20 termina la sesión con tendencia alcista este 18 de agosto

Cierre de operaciones PSI 20: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión de subida para el PSI 20, que cerró la jornada en los mercados del lunes 18 de agosto con notables subidas del 1,28%, hasta los 7.880,25 puntos. El indicador marcó un máximo de 7.885,27 puntos y un mínimo de 7.854,39 puntos. El rango de cotización para el PSI 20 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,39%.

En los últimos siete días, el PSI 20 anota un ascenso 1,75% y en el último año acumula aún una subida del 18,07%.

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

Temas Relacionados

PortugalMercadosBolsa de Valores de PortugalaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

ATX terminó la jornada en terreno positivo este 18 de agosto

Cierre de operaciones ATX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

ATX terminó la jornada en

Cierre del AEX neerlandés este 18 de agosto

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Cierre del AEX neerlandés este

Acciones de la eurozona pierden; así cerró la sesión el Euro Stoxx 50 este 18 de agosto

Cierre de operaciones EuroStoxx 50: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Acciones de la eurozona pierden;

Cierre del FTSE MIB IDX este 18 de agosto

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Cierre del FTSE MIB IDX

OMX Stockholm 30 este 18 de agosto: cerró la jornada a la baja

Cierre de sesión OMXS 30: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

OMX Stockholm 30 este 18