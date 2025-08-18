Nifty 50 este 18 de agosto: mercado de la India ganó terreno tras el cierre de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión de alzas para el Nifty 50, que acabó rueda bursátil del lunes 18 de agosto con notables ascensos del 1%, hasta los 24.876,95 puntos. El índice bursátil llegó a un máximo de 25.022 puntos y la cifra mínima de 24.852,85 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,68%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nifty 50 marca un incremento 2,11%, por lo que desde hace un año aún conserva una subida del 3,06%. El Nifty 50 se sitúa un 2,97% por debajo de su máximo del presente año (25.637,80 puntos) y un 12,65% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (22.082,65 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del precio de un determinado conjunto de activos, para lo cual recopila datos de varias compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en nuestra economía existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).