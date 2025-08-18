Cierre del BIST 100 este 18 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el BIST 100, que terminó la jornada del lunes 18 de agosto con una variación del 0,09%, hasta los 10.879,86 puntos. En su entorno bursátil anotó la cifra máxima de 10.942,58 puntos y un volumen mínimo de 10.850,29 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,84%.

Teniendo en cuenta la última semana, el BIST 100 marca una bajada 1,44%; pese a ello desde hace un año mantiene aún un ascenso del 10,67%. El BIST 100 se sitúa un 1,44% por debajo de su máximo del presente año (11.038,32 puntos) y un 20,77% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (9.008,87 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.