ATX abre la jornada en terreno negativo este 18 de agosto

Inicio de jornada negativa para el ATX, que inaugura la sesión bursátil del lunes 18 de agosto con leves bajadas del 0,47%, hasta los 4.823,26 puntos, tras la apertura. Respecto a jornadas pasadas, el indicador pone fin a tres sesiones de tendencia positiva.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el ATX acumula un ascenso 2,17%, de modo que en el último año todavía mantiene una subida del 31,56%. El ATX se sitúa un 0,47% por debajo de su máximo del presente año (4.846,17 puntos) y un 33,9% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.602,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica analizar su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

