Apertura Nifty 50: mercado de la India comienza al alza este 18 de agosto

Apertura positiva para el Nifty 50, que empieza la jornada en los mercados del lunes 18 de agosto con notables incrementos del 1,27%, hasta los 24.944,80 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos la cifra con días previos, el selectivo encadena tres sesiones consecutivas en dígitos positivos.

En los últimos siete días, el Nifty 50 acumula una subida 2,39%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 3,34%. El Nifty 50 se sitúa un 2,7% por debajo de su máximo en lo que va de año (25.637,80 puntos) y un 12,96% por encima de su valoración mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.