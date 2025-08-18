Apertura del principal índice de Bruselas este 15 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada sin cambios para el BEL-20 INDEX, que inaugura la jornada en los mercados del viernes 15 de agosto con una variación del 0,1%, hasta los 4.774,31 puntos, tras la apertura. Respecto de días pasados, el selectivo con este dato corta la racha que marcaba en las dos jornadas anteriores.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BEL-20 INDEX marca un incremento 0,85%, de manera que en términos interanuales aún conserva una subida del 17,36%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,1% por debajo de su máximo del presente año (4.779,13 puntos) y un 23,62% por encima de su valoración mínima del año en curso (3.862,22 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo evoluciona el valor de un determinado conjunto de activos, para lo cual recopila datos de varias empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).