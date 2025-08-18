Apertura del OMX Stockholm 30 este 18 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada sin grandes cambios para el OMXS 30, que inaugura la jornada en los mercados del lunes 18 de agosto con una variación del 0,05%, hasta los 2.641,93 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de días previos, el índice bursátil suma cinco fechas consecutivas en positivo.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el OMXS 30 anota un ascenso 1,98% y desde hace un año mantiene aún una subida del 6,83%. El OMXS 30 se sitúa un 4,36% por debajo de su máximo del presente año (2.762,50 puntos) y un 21,43% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.175,76 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual recolecta datos de diferentes compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en nuestra economía existen diversos índices y pueden congregarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).