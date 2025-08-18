Apertura del mercado de Taiwán este 18 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión del lunes 18 de agosto con una variación del 0,18%, hasta los 24.289,74 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de días anteriores, el índice invierte la cotización de la jornada anterior, en el que se saldó con un incremento del 0,54%, mostrando en las últimas fechas una ausencia de estabilidad en los resultados.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Taiwan Weighted marca una subida 0,64%, de modo que desde hace un año mantiene aún un ascenso del 22,48%. El Taiwan Weighted se sitúa un 0,33% por debajo de su máximo del presente año (24.370,02 puntos) y un 39,66% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (17.391,76 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el precio de un un conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de varias empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en nuestra economía existen diversos índices y pueden agruparse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).