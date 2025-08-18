Apertura del índice Russell 2000 este 18 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada sin grandes cambios para el Russell 2000, que comienza la jornada financiera del lunes 18 de agosto con una variación del 0,02%, hasta los 2.286,02 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de días pasados, el selectivo suma tres sesiones consecutivas en valores negativos.

Si consideramos los datos de la última semana, el Russell 2000 marca un incremento del 3,14%. El Russell 2000 se sitúa un 1,81% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.328,06 puntos) y un 29,83% por encima de su valoración mínima del año en curso (1.760,71 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.