Apertura del AEX neerlandés este 18 de agosto

Jornada sin cambios para el AEX, que comienza la sesión de mercado del lunes 18 de agosto con una variación del 0,08%, hasta los 895,04 puntos, tras la apertura. En relación a días pasados, el índice acumula tres jornadas consecutivas en valores negativos.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el AEX marca una subida 0,1%; aunque en el último año todavía mantiene una bajada del 1,39%. El AEX se sitúa un 5,64% por debajo de su máximo en lo que va de año (948,54 puntos) y un 12,38% por encima de su valoración mínima del año en curso (796,45 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.