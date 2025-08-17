Clima en Mendoza: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este domingo 17 de agosto?, aquí está la predicción del tiempo para las siguientes horas en Mendoza.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 17 grados, la probabilidad de lluvia será del 7%, con una nubosidad del 5%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 20 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que alcancen un nivel de hasta 4.

Para la noche, la temperatura llegará a los 10 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 17%, con una nubosidad del 64%, mientras que las ráfagas de viento serán de 20 kilómetros por hora en la noche.

¿Cómo es el clima en Mendoza?

Ciudad de Mendoza se caracteriza por registrar veranos cálidos y mayormente despejados, mientras que los inviernos son fríos y parcialmente nublados. Una de sus particularidades es que todo el año está seco. El clima varía de 3 °C a 31 °C, aunque puede llegar hasta los 35 °C.

Las mejores temporada para ir a visitar Mendoza son otoño y primavera. Es decir, finales de marzo y finales de septiembre, ya que en verano el clima se torna muy caluroso.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.