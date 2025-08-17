Noticias

Clima en Guatemala: el pronóstico del tiempo para Ciudad de Guatemala este 17 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Ciudad de Guatemala este domingo:

El tiempo para este domingo en Ciudad de Guatemala alcanzará los 26 grados, mientras que la temperatura mínima será de 17 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 6.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 94%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 39%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 35 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Ciudad de Guatemala (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en la capital es predominantemente tropical, cuyas temperaturas promedio van de los 13 a los 28 grados.

La temporada de lluvias en la capital guatemalteca va de mayo a octubre, mientras que la seca es desde noviembre y hasta abril.

Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en el país guatemalteco el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala inicia en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.

Temas Relacionados

ClimaCiudad de GuatemalaGuatemalaNoticias

Últimas Noticias

Chile: temblor de magnitud 4.1 en Puerto Williams

Chile es uno de los países con más actividad sísmica en todo el mundo, por lo que es importante estar alerta ante cualquier movimiento telúrico

Chile: temblor de magnitud 4.1

Terra: cuál es la cotización de esta criptomoneda

Pese a ser relativamente nueva, LUNA es una de las monedas virtuales que más rápido ha ganado usuarios debido a su modelo que busca ser menos volátil en el mercado

Terra: cuál es la cotización

Guatemala: las predicciones del tiempo en Quetzaltenango este 17 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guatemala: las predicciones del tiempo

Pronóstico del clima en Mazatenango este 17 de agosto: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Mazatenango

Clima en Flores: el pronóstico para este 17 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Flores: el pronóstico