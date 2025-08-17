Clima en Filadelfia: aquí está el pronóstico del tiempo para mañana lunes 18 de agosto

En filadelfia, el pronóstico del clima señala la probabilidad de lluvias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La predicción del clima para mañana lunes 18 de agosto de 2025, en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, proviene del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Habrá una ligera posibilidad de lluvias entre las 20:00 horas y las 2:00 horas. Estará mayormente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 65 grados Fahrenheit (18 grados Celsius).

El viento del este soplará a 5 a 10 millas por hora (8 a 16 kilómetros por hora). La probabilidad de precipitación será del 20%.

Por la tarde las temperaturas seguirán descendiendo hasta la noche

Por la tarde las temperaturas seguirán descendiendo hasta la noche

Esta noche, el clima será parcialmente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 77 grados Fahrenheit (aproximadamente 25 grados Celsius). Se espera un viento del este de 5 a 10 millas por hora (8 a 16 kilómetros por hora).

A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, creando un ambiente agradable y fresco.

La información sobre el pronóstico del clima en Filadelfia, Pensilvania, está actualizada al corte del 17 de agosto a las 5:54 PM Hora de Verano del Este.

El clima en Filadelfia

El clima en Filadelfia

Filadelfia es la ciudad más grande del estado de Pensilvania y está ubicada en la región noreste de los Estados Unidos, cerca de la costa del Río Delaware.

Por lo que el clima en este territorio es continental húmedo, lo que significa que tiene inviernos fríos y veranos calurosos, con estaciones bien definidas.

Las condiciones ideales para el turismo en Filadelfia corresponden a días despejados y sin lluvias, en los que la temperatura ronda entre 18 °C y 27 °C. Las mejores épocas para realizar actividades al aire libre se extienden desde principios de junio hasta comienzos de julio y desde principios de agosto hasta finales de septiembre.

Así es como se comporta el clima estación por estación

Así es que se comporta el clima estación por estación

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los inviernos en Filadelfia son fríos, con temperaturas máximas que suelen rondar entre los 3°C y 6°C y mínimas que bajan a -3°C o incluso más bajas en ocasiones, especialmente en enero.

Nieve: Las nevadas son comunes, especialmente en enero y febrero. Aunque no son tan frecuentes ni tan intensas como en el norte del país, pueden producirse acumulaciones significativas durante las tormentas de nieve.

Viento: Los vientos fríos pueden hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente en días con tormentas.

En primavera, el clima suele varias entre días soleados y algunos con precipitaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera en Filadelfia comienza fresca, con temperaturas promedio entre 6°C y 14°C en marzo y entre 14°C y 22°C en mayo.

Tiempo: El clima es variable, alternando entre días soleados y lluviosos. Las lluvias son más frecuentes hacia finales de la primavera, lo que ayuda a que la vegetación florezca.

Flora: La primavera es una temporada agradable con la floración de árboles y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad.

Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: El verano en Filadelfia puede ser caluroso y húmedo. Las temperaturas diarias promedio oscilan entre los 26°C y 32°C, aunque en días de olas de calor pueden superar los 35°C.

Humedad: La humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso. Las noches suelen ser cálidas, con temperaturas entre 20°C y 23°C.

Tormentas: Las tormentas son comunes en los meses de verano, con lluvias intensas y ocasionalmente tormentas eléctricas. A veces se pueden experimentar períodos de calor extremo, lo que aumenta la sensación de bochorno.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Filadelfia es moderado y agradable. En septiembre, las temperaturas promedio rondan entre 20°C y 26°C y en noviembre bajan a entre 5°C y 15°C. Las noches se vuelven más frescas conforme avanza la estación.

Precipitaciones: Las lluvias son menos frecuentes en comparación con la primavera, aunque todavía puede haber tormentas ocasionales, especialmente en septiembre.