Clima en Guatemala: temperatura y probabilidad de lluvia para Quetzaltenango este 16 de agosto

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de registros como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son actividades que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco acertados.

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como las computadoras) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Quetzaltenango para este sábado:

En Quetzaltenango se prevé una temperatura máxima de 22 grados centígrados y una mínima de 11 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 70% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 99% en el transcurso del día y del 99% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 7.

La predicción del estado del tiempo en Quetzaltenango (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en esta ciudad guatemalteca es principalmente templado con un subtipo identificado como subhúmedo, en consecuencia, predomina el estado de tiempo frío pero con esporádicos días cálidos.

Es importante mencionar que, incluso, Quetzaltenango es una de las ciudades más frías de Guatemala, siendo de noviembre a febrero los días más helados. En contraste, de marzo a julio son los meses más calientes.

Durante la mayor parte del tiempo, Quetzaltenango tiene un clima seco, a excepción de la temporada de lluvias, que abarca desde mediados de mayo y hasta mediados de septiembre, cuando las precipitaciones son constantes y generalmente en las tardes.

Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en en el país centroamericano el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala inicia en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.