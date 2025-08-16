Clima en Ciudad de Guatemala: cuál será la temperatura máxima y mínima este 16 de agosto

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

El tipo de clima que hay en cierta región está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en un territorio en un corto plazo.

Para clasificar el clima se utiliza por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Ciudad de Guatemala este 16 de agosto.

La probabilidad de precipitaciones para este sábado en Ciudad de Guatemala es de 55% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 99% en el transcurso del día y del 48% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 26 grados y un mínimo de 17 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera llegarán a un nivel de hasta 7.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 33 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora por la noche.

El clima en Guatemala capital es principalmente tropical, cuyas temperaturas promedio van de los 13 a los 28 grados.

Las lluvias predominan entre los meses de mayo y octubre, mientras que la temporada más seca se da entre los meses de noviembre a abril.

Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en Guatemala el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo varía dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

