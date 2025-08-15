Valor de apertura del euro en Nicaragua este 15 de agosto de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

En la jornada de hoy el euro se cotiza al arranque de sesiones a 42,91 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,36% frente al dato de la sesión previa, cuando marcó 42,75 córdobas.

En la última semana, el euro marca un incremento 0,56% y en el último año todavía mantiene una subida del 6,88%.

Respecto de días pasados, encadena tres fechas consecutivas en dígitos positivos. La volatilidad de los últimos siete días es de 8,79%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (10,42%), por lo que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo esperado.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.