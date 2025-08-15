Valor de apertura del dólar en Nicaragua este 15 de agosto de USD a NIO

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se paga al inicio a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,34% con respecto a la cifra de la jornada previa, cuando cerró con 36,50 córdobas.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense acumula cambios ligeros; pese a ello en términos interanuales aún conserva un ascenso del 0,67%.

Con respecto a fechas previas, invierte la cotización de la jornada anterior, en el que obtuvo una disminución del 0,32%, demostrándose incapaz de consolidar una tendencia definida en los últimos días. En referencia a la volatilidad de la última semana, presenta un balance inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, de forma que su cotización está presentando menos variaciones de lo habitual en fechas recientes.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.