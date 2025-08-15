Valor de apertura del dólar en Honduras este 15 de agosto de USD a HNL

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

El dólar estadounidense se cotiza al inicio del día a 26 lempiras en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,37% frente a la cifra de la jornada anterior, que fue de 26,10 lempiras.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca una bajada 0,3%; por contra en el último año aún acumula un ascenso del 6,06%.

Respecto de días pasados, invierte el dato de la sesión previa, donde cerró con un incremento del 1,12%, mostrando en las últimas fechas una ausencia de continuidad en el resultado. La volatilidad de los últimos siete días es inferior a los datos logrados para el último año (14,34%), de modo que su cotización está presentando menos cambios de lo normal en los últimos días.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.