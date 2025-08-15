Taiwan Weighted cerró al alza este 15 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el Taiwan Weighted, que acabó la jornada del viernes 15 de agosto con leves subidas del 0,4%, hasta los 24.334,48 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 24.385,56 puntos y un volumen mínimo de 24.164,43 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,91%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Taiwan Weighted anota un ascenso 1,3%, de manera que desde hace un año aún conserva un incremento del 12,46%. El Taiwan Weighted se sitúa un 0,15% por debajo de su máximo en lo que va de año (24.370,02 puntos) y un 39,92% por encima de su valoración mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.