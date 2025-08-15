Spotify Estados Unidos: las 10 canciones más reproducidas hoy

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

El tema, interpretado por HUNTR/X, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 1.923.042 reproducciones.

2. Your Idol (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)

Saja Boys

«Your Idol (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)» de Saja Boys se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.476.890 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la segunda posición.

3. The Subway

Chappell Roan

Tras acumular 1.242.907 reproducciones, «The Subway» de Chappell Roan se mantiene en tercer lugar.

4. Soda Pop (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)

Saja Boys

«Soda Pop (w Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast)» de Saja Boys es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.205.251 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. How It’s Done (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

«How It’s Done (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)» de HUNTR/X se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.198.021 reproducciones, motivo por el cual continúa en la quinta posición.

6. back to friends

sombr

«back to friends», interpretado por sombr, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 1.101.437 reproducciones.

7. What It Sounds Like (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

«What It Sounds Like (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)» de HUNTR/X es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.052.162 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. Ordinary

Alex Warren

Tras acumular 998.240 reproducciones, «Ordinary» de Alex Warren se mantiene en octavo lugar.

9. Takedown (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

Esta es la canción que se ubica en la novena posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 955.123, lo que marca un hito en la carrera musical de HUNTR/X.

10. Free (w Jinu, Ejae, Andrew Choi, KPop Demon Hunters Cast)

RUMI

«Free (w Jinu, Ejae, Andrew Choi, KPop Demon Hunters Cast)» de RUMI se vende como pan caliente. Ya lleva 943.196 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 10.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (REUTERS/Brendan McDermid)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.