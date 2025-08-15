Nicaragua: cotización de cierre del euro hoy 15 de agosto de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se pagó al cierre a 42,88 córdobas nicaragüenses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,31% comparado con los 42,75 córdobas de la jornada anterior.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro acumula un ascenso 0,5%, de modo que en el último año aún acumula un incremento del 6,82%.

Si confrontamos el dato con fechas previas, encadenó tres jornadas seguidas de ganancias. En la última semana la volatilidad es inferior a los datos logrados para el último año (10,42%), por lo tanto su cotización está presentando menos cambios de lo esperado en las últimas fechas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.