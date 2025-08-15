Noticias

La Plata: el estado del tiempo para este 15 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 15 de agosto, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en La Plata.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 12 grados, la probabilidad de lluvia será del 0%, con una nubosidad del 73%, mientras que las ráfagas de viento serán de 32 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que lleguen a un nivel de hasta 1.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 6 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 1%, con una nubosidad del 47%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en La Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

La Plata y el clima a lo largo del año

Apodada como la “Ciudad de las diagonales”, la capital de la provincia de Buenos Aires presenta un clima nublado durante casi todo el año con inviernos fríos y vientos. Los veranos se caracterizan por ser calurosos, húmedos y con lluvia.

Los inviernos son gélidos y con viento. A lo largo del año la metrópoli registra temperaturas que van de los 6 °C a 28 °C y en pocas ocasiones es inferior a los 0°C o superior a los 33 grados.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

