Honduras: cotización de cierre del dólar hoy 15 de agosto de USD a HNL

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 26 lempiras en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,37% frente a los 26,10 lempiras de la jornada previa.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una bajada 0,3% aunque, por el contrario, desde hace un año aún mantiene un ascenso del 6,06%.

Si comparamos el dato con días anteriores, invirtió el resultado de la sesión previa, donde se saldó con una subida del 1,12%, sin poder fijar una tendencia estable recientemente. La cifra de la volatilidad presentó un rendimiento inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, mostrándose como un valor con menos variaciones de lo esperado últimamente.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.