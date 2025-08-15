Noticias

Euro Stoxx 50 se mueve en terreno positivo en arranque de operaciones este 15 de agosto

Inicio de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de jornada para el EuroStoxx 50, que inaugura la jornada financiera del viernes 15 de agosto con leves incrementos del 0,35%, hasta los 5.453,82 puntos, tras la apertura. Respecto de días anteriores, el indicador suma cuatro fechas consecutivas en cifras positivas.

Si consideramos los datos de la última semana, el EuroStoxx 50 marca un ascenso 1,98%, por lo que en el último año todavía mantiene un incremento del 11,64%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 1,57% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.540,69 puntos) y un 17,99% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

Temas Relacionados

EuropaMercadosBolsa de Valores de EuropaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Apertura del RTSI de Rusia este 14 de agosto

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del RTSI de Rusia

Acciones suizas se disparan al alza tras arranque de la jornada de este 15 de agosto

Apertura de sesión Swiss Market: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Acciones suizas se disparan al

Apertura del principal índice del mercado ruso este 14 de agosto

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del principal índice del

Cierre del índice KOSPI de Corea del Sur este 14 de agosto

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Cierre del índice KOSPI de

Evangelio: estas son las lecturas de este 15 de agosto

Se trata de aquellos pasajes de la Biblia que forman parte de la eucaristía del día

Evangelio: estas son las lecturas