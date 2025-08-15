Euro Stoxx 50 se mueve en terreno positivo en arranque de operaciones este 15 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de jornada para el EuroStoxx 50, que inaugura la jornada financiera del viernes 15 de agosto con leves incrementos del 0,35%, hasta los 5.453,82 puntos, tras la apertura. Respecto de días anteriores, el indicador suma cuatro fechas consecutivas en cifras positivas.

Si consideramos los datos de la última semana, el EuroStoxx 50 marca un ascenso 1,98%, por lo que en el último año todavía mantiene un incremento del 11,64%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 1,57% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.540,69 puntos) y un 17,99% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.