Euro: cotización de apertura hoy 15 de agosto en Honduras

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

Tras la apertura bursátil el euro se cotiza en el comienzo del día de hoy a 30,46 lempiras en promedio, lo que supuso un cambio del 0,35% con respecto al valor de la jornada previa, cuando acabó con 30,57 lempiras.

Con respecto a la última semana, el euro anota una subida 0,26%, por ello en el último año todavía mantiene un ascenso del 11,62%.

En relación a las variaciones de este día respecto de días pasados, pone punto final a tres jornadas de tendencia positiva. En referencia a la volatilidad de la última semana, presenta un rendimiento inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, presentándose como un valor con menos cambios de lo que indica la tendencia general en las últimas fechas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.