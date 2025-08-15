Dólar: cotización de cierre hoy 15 de agosto en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,34% frente a los 36,50 córdobas de la jornada anterior.

En la última semana, el dólar estadounidense registra cambios ligeros; por contra en términos interanuales aún acumula una subida del 0,67%.

Si confrontamos el valor con días anteriores, invirtió el resultado de la jornada previa, en el que obtuvo una disminución del 0,32%, sin poder establecer una clara tendencia últimamente. En referencia a la volatilidad de la última semana, es inferior a los números logrados para el último año (7,82%), por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.