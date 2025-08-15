Noticias

BEL-20 INDEX experimenta una alza en el arranque de las operaciones de este 14 de agosto

Apertura de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada alcista para el BEL-20 INDEX, que comienza la sesión del jueves 14 de agosto con subidas del 0,69%, hasta los 4.779,13 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a fechas pasadas, el selectivo acumula dos jornadas consecutivas en valores positivos.

Con respecto a los últimos siete días, el BEL-20 INDEX marca un ascenso 1,44%, de manera que en términos interanuales aún mantiene una subida del 17%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

