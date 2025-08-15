ATX gana terreno durante la apertura de sesión este 15 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el ATX, que empieza rueda bursátil del viernes 15 de agosto con leves ascensos del 0,41%, hasta los 4.791,19 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de fechas anteriores, el índice bursátil encadena tres jornadas consecutivas en cifras positivas.

En los últimos siete días, el ATX acumula una subida 1,49%, por ello en el último año acumula aún un ascenso del 32,09%.

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el valor de un determinado conjunto de activos, para lo cual recolecta datos de varias compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden juntarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).