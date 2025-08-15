Noticias

Apertura del RTSI de Rusia este 14 de agosto

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión de leves movimientos para el RTSI (Russia), que empieza la jornada del jueves 14 de agosto con una variación del 0,06%, hasta los 1.175,86 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el valor con días pasados, el selectivo frena con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas cinco jornadas.

Teniendo en cuenta la última semana, el RTSI (Russia) anota un incremento 3,01% y desde hace un año acumula aún una subida del 20,31%. El RTSI (Russia) se sitúa un 6,61% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 37,68% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (854,03 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

