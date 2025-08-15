Apertura del principal índice del mercado ruso este 14 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión sin grandes cambios para el MOEX Russia Index, que inaugura la sesión del jueves 14 de agosto con una variación del 0,15%, hasta los 2.977,34 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de jornadas anteriores, el índice bursátil gira las tornas respecto del de la sesión previa, cuando marcó un descenso del 0,44%, sin ser capaz de fijar una tendencia estable recientemente.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el MOEX Russia Index registra un incremento 3,51%, de manera que en términos interanuales acumula aún un ascenso del 7,17%. El MOEX Russia Index se sitúa un 10,49% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos) y un 12,69% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.642,02 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el valor de un determinado conjunto de activos, por lo que recopila datos de diferentes empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden congregarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).