Apertura del mercado de Taiwán este 15 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de sesión continuista para el Taiwan Weighted, que empieza la jornada financiera del viernes 15 de agosto con una variación del 0,2%, hasta los 24.287,68 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de jornadas previas, el indicador gira las tornas respecto del de la jornada anterior, en el que se anotó una disminución del 0,88%, sin lograr fijar una tendencia definida últimamente.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra un incremento 1,11%, de manera que en el último año todavía mantiene una subida del 12,25%. El Taiwan Weighted se sitúa un 0,34% por debajo de su máximo en lo que va de año (24.370,02 puntos) y un 39,65% por encima de su cotización mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.