Apertura del mercado de Corea del Sur este 14 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de leves movimientos para el KOSPI, que comienza la jornada del jueves 14 de agosto con una variación del 0,04%, hasta los 3.225,66 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a fechas pasadas, el índice encadena dos sesiones seguidas de subida.

Teniendo en cuenta la última semana, el KOSPI anota una bajada 0,06% aunque, por el contrario, en el último año aún conserva un incremento del 17,8%. El KOSPI se sitúa un 0,89% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.254,47 puntos) y un 40,63% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.293,70 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.