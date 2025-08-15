Apertura del índice BSE Sensex 30 este 14 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión de leves movimientos para el BSE Sensex 30, que inaugura la sesión bursátil del jueves 14 de agosto con una variación del 0,07%, hasta los 80.597,66 puntos, tras la apertura. En relación a los cambios de este día respecto de días previos, el indicador encadena dos sesiones seguidas de subida.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 registra una bajada 0,03% aunque, por el contrario, desde hace un año aún conserva un ascenso del 1,19%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 4,12% por debajo de su máximo en lo que va de año (84.058,90 puntos) y un 10,42% por encima de su valoración mínima del año en curso (72.989,93 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.