Acciones suizas se disparan al alza tras arranque de la jornada de este 15 de agosto

Inicio de jornada alcista para el Swiss Market, que empieza la sesión del viernes 15 de agosto con ascensos del 0,53%, hasta los 12.064,71 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a jornadas previas, el selectivo acumula siete sesiones seguidas en verde.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Swiss Market anota una subida 1,67% y en términos interanuales aún mantiene un incremento del 1,61%. El Swiss Market se sitúa un 8,37% por debajo de su máximo del presente año (13.166,68 puntos) y un 10,81% por encima de su valoración mínima del año en curso (10.887,73 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.