Valor de apertura del dólar en Bolivia este 14 de agosto de USD a BOB

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

El Banco Central anunció que preservará el tipo de cambio del boliviano frente al dólar estadounidense. (Infobae)

El dólar estadounidense se negocia al comienzo de sesión a 6,86 bolivianos en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,79% comparado con los 6,74 bolivianos de la jornada previa.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida 1,68%, de modo que en términos interanuales aún acumula un ascenso del 1,89%.

Si comparamos el dato con días previos, invierte el resultado de la jornada anterior, donde finalizó con una disminución del 0,54%, mostrando que no es capaz de consolidar una tendencia en las últimas fechas. En cuanto a la volatilidad de las últimas fechas, presenta un comportamiento notoriamente superior a la volatilidad que muestran los datos del último año, por lo tanto presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

