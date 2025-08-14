Taiwan Weighted cerró en terrenos negativos este 14 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el Taiwan Weighted, que acabó rueda bursátil del jueves 14 de agosto con ligeras descensos del 0,54%, hasta los 24.238,10 puntos. El índice llegó a un volumen máximo de 24.389,51 puntos y la cifra mínima de 24.198,88 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,78%.

En relación a la última semana, el Taiwan Weighted anota un ascenso 0,98%, por lo que en el último año aún acumula un incremento del 7,05%. El Taiwan Weighted se sitúa un 0,54% por debajo de su máximo del presente año (24.370,02 puntos) y un 39,37% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (17.391,76 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.