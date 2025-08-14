Las 10 canciones más populares en Spotify en Chile para escuchar el fin de semana

Jimin de BTS es uno de los favoritos de las fans del K-pop. (Reuters)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público chileno.

Lo más escuchado en Spotify Chile

1. Destello..

Kidd Voodoo

«Destello..» de Kidd Voodoo se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 348.023 reproducciones, motivo por el cual continúa en la primera posición.

2. BAILAME ASI (w Jere Klein, Lucky Brown)

Katteyes

«BAILAME ASI (w Jere Klein, Lucky Brown)», interpretado por Katteyes, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 268.963 reproducciones.

3. Me Mareo (w JC Reyes)

Kidd Voodoo

«Me Mareo (w JC Reyes)» de Kidd Voodoo es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 228.900 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. Mambinho Brasileño

benjitalkapone

Tras acumular 220.729 reproducciones, «Mambinho Brasileño» de benjitalkapone se mantiene en cuarto lugar.

5. Zona (w Tobal Mj, Nacho G Flow)

Lucky Brown

Tras acumular 197.662 reproducciones, «Zona (w Tobal Mj, Nacho G Flow)» de Lucky Brown se mantiene en quinto lugar.

6. La Plena

W Sound

«La Plena» de W Sound se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 188.223 reproducciones, motivo por el cual sigue en la sexta posición.

7. Who

Jimin

Esta es la canción que se ubica en el séptimo lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 165.705, lo que marca un hito en la carrera musical de Jimin.

8. Ángel Para Un Final

Kidd Voodoo

«Ángel Para Un Final» de Kidd Voodoo pierde fuerza. Hoy solo cosecha 159.763 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el octavo lugar, lo que apunta a que va de salida.

9. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums se ubica en el noveno lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 157.863 reproducciones.

10. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

Tras haberse reproducido 155.212 veces, la nueva canción de Young Cister se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 10.

En la industria de la música, Chile es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.