Ranking Paramount+: estas son las películas más populares entre el público estadounidense

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está la lista de las películas más vistas en Paramount+ Estados Unidos al corte de este martes 12 de agosto.

Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmes que te dará mucho que pensar.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa a las audiencias que consumen contenido audiovisual.

Top 10 de películas más reproducidas en Paramount+ en Estados Unidos

1. South Park: El Fin de la Obesidad (South Park: The End of Obesity)

La llegada de nuevos medicamentos para bajar de peso tiene un gran impacto en los residentes de South Park.

2. South Park (No Apto Para Menores) (South Park (Not Suitable for Children]

Después de descubrir que un profesor de la escuela tiene una página de la red social OnlyFans, Randy se ve obligado a echar un vistazo al lado oculto del mundo de los influencers digitales.

3. Conspiración en Hollywood

Un hombre implicado en el triple homicidio de tres estrellas de Hollywood comienza su propia investigación. Necesitando ayuda, recluta a dos detectives para exponer una conspiración más explosiva de lo que cualquiera de ellos imaginó.

4. Top Gun: Maverick

Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete "Maverick" Mitchell se encuentra dónde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de prueba y esquivando el alcance en su rango, que no le dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo "Goose".

5. Novocaine

Cuando la chica de sus sueños es secuestrada, Nate, un chico corriente, convierte su incapacidad para sentir dolor en una fuerza inesperada en su lucha por recuperarla.

6. South Park: Joining the Panderverse

El final de la vida familiar y querida de Cartman está predicho por sus sueños increíblemente inquietantes. Mientras la llegada de la inteligencia artificial trastorna su sociedad, los adultos de South Park también se enfrentan a sus propias decisiones personales.

7. South Park: The Streaming Wars (TV)

Cartman se enfrenta a su madre en una batalla de voluntades mientras se desarrolla un conflicto épico que amenaza la existencia misma de South Park.

8. Caminando entre las tumbas

Matt Scudder, un expolicía de Nueva York, trabaja como detective privado a pesar de que no tiene licencia. Cuando accede a regañadientes a ayudar a un traficante de heroína a cazar a los hombres que secuestraron y asesinaron brutalmente a su esposa, descubre que no es la primera vez que esos hombres han cometido este tipo de crímenes. Entonces decide recorrer las calles de Nueva York para detener a los asesinos antes de que vuelvan a matar.

9. Chicas malas

Una joven adolescente, Cady, acostumbrada a vivir en África con sus padres, zoólogos, se encuentra una nueva jungla cuando se muda a Illinois. Allí acude a la escuela pública, donde se enamorará del ex-novio de la chica más popular del colegio. Las chicas comenzarán a hacer la vida imposible a Cady y ésta no tendrá otro remedio que usar sus mismas tácticas para mantenerse a flote.

10. Agárralo como puedas

Después de que su compañero Nordberg fuera tiroteado por una banda de narcotraficantes, el incompetente teniente Frank Drebin busca al jefe de la organización para vengarse. Sospecha del magnate naviero Vincent Ludwig, pero no tiene pruebas para inculparlo. Tendrá incluso que enfrentarse a una alcaldesa, que trata de obstaculizar su investigación. Sin embargo, Drebin consigue la inesperada ayuda de Jane Spencer, una antigua novia de Ludwig.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas disponibles en Paramount+

Paramount+, antes conocido como CBS All Access, es una plataforma de streaming a través del cual los suscriptores pueden disfrutar de contenido exclusivo, así como películas y series reconocidas.

Operado como Paramount Streaming, una filial de Paramount Global, el servicio fue renombrado en el 2021 como Paramount+ luego de la fusión de CBS y Viacom lo que permitió explorar otros mercados además del estadounidense y adentrarse en Latinoamérica.

El servicio cuenta con títulos nuevos y ya famosos como lo fue Criminal Minds, South Park, Behind the Music, The Top 40 of MTV, BET The Game, Lioness, Killing Eve, The Offer, Yellowstone, Dexter, iCarly, Acapulco Shore, Bob Esponja; películas como Un lugar en silencio; Top Gun: Maverick y Paw Patrol: The Movie; o programas de Comedy Central o MVT.

Actualmente su catálogo cuenta con películas, series, documentales producidos por las cadenas Paramount Pictures, ViacomCBS, Metro-Golswyn-Mayer, Sony Pictures, The Samuel Goldwyn Company y CBS Films.

De acuerdo con cifras reveladas por la propia empresa, al cierre de 2022 la plataforma contaba con 77 millones de suscriptores. El crecimiento de Paramount+ es vital para ViacomCBS, una empresa basada en la televisión por cable que ha sufrido duros golpes en sus cifras en la última década.

Paramount+ permite a sus usuarios reproducir su contenido en 4K y verlo de forma simultánea en al menos tres dispositivos.