Pronóstico del tiempo hoy 14 de agosto en Colombia: clima inestable y lluvias

El pronóstico del tiempo es de gran ayuda para prevenir situaciones adversas a lo largo del día, gracias al estudio del ambiente se puede saber cuáles son las condiciones de lluvia, temperatura y viento que se van a registrar en las próximas horas.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales dio a conocer en su más reciente boletín cuáles serán las condiciones climatológicas que se van a registrar en las próximas horas en territorio colombiano.

Durante las primeras horas de este jueves 14 de agosto se presentó “cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco”, destacó el organismo en su comunicado.

Se espera que en las próximas seis horas el cielo en el Caribe esté entre ligera y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, salvo por lluvias locales en el sur de Bolívar. A continuación te compartimos cuál es el pronóstico de precipitación de este día.

Pronóstico del clima del 14 de agosto

El IDEAM emitió un pronóstico que anticipa cielo mayormente nublado y lluvias de moderadas a fuertes en extensas áreas de la plataforma marítima y continental del Pacífico, así como en sectores de las regiones Caribe y en el norte y centro de la región Andina.

La advertencia se extiende a la Orinoquía y la Amazonía, donde se prevé nubosidad variable y precipitaciones localizadas, con posibilidad de lluvias más intensas en puntos específicos de la Amazonía.

El mar Caribe colombiano, especialmente en su zona central y occidental, experimentará lluvias significativas, con énfasis en las inmediaciones del golfo de Urabá y en las costas de Córdoba, Sucre y Bolívar.El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrá condiciones mayormente secas, aunque no se descartan lluvias puntuales en las zonas norte y sur de sus aguas circundantes.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en sectores de Bolívar, Sucre, Cesar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Córdoba, Magdalena, Boyacá, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo y Guainía. Esta distribución geográfica de las lluvias coincide con las áreas bajo alerta por deslizamientos, lo que incrementa el potencial de emergencias asociadas a movimientos en masa y crecidas súbitas.

Cuáles serán las temperaturas en Colombia

En cuanto a las condiciones meteorológicas en las principales ciudades del país, el pronóstico detalla escenarios diferenciados.

Bogotá registró en la madrugada un cielo entre parcial y mayormente nublado, con tiempo seco y lluvias aisladas en el sur, y una temperatura mínima de 10°C. Durante la mañana, se espera persistencia de nubosidad y tiempo seco, aunque podrían presentarse lloviznas en el oriente y sur. Por la tarde, la nubosidad aumentará y podrían ocurrir lluvias aisladas en el norte y occidente, con temperatura máxima de 18°C. En la noche, el cielo se mantendrá variable, con posibles lluvias ocasionales en el occidente y norte.

En Barranquilla, se prevé nubosidad variada y lluvias intermitentes, especialmente en la tarde, sin descartar precipitaciones nocturnas, con temperatura máxima de 33°C.

Cartagena experimentará cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias de variada intensidad en la tarde y aisladas en la noche, y una máxima de 32°C.

Medellín tendrá cielo mayormente nublado y lluvias intermitentes a lo largo del día, con temperatura máxima de 28 °C.

Tunja mantendrá tiempo seco y nubosidad variable, aunque podrían presentarse lloviznas en la tarde, con máxima de 17°C.

Bucaramanga alternará entre cielo parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias al final de la tarde y más intensas en la noche, y máxima de 28 °C.

Cali iniciará la jornada con tiempo seco y aumento de nubosidad, mientras que las lluvias se concentrarán al final de la tarde y en la noche, con temperatura máxima de 30°C.