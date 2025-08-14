Nikkei 225: el principal índice de Japón cerró a la baja este 14 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Nikkei 225, que acabó la jornada del jueves 14 de agosto con bajadas del 1,31%, hasta los 42.706,23 puntos. El índice bursátil llegó a la cifra máxima de 43.199,83 puntos y un volumen mínimo de 42.606,73 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,37%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nikkei 225 anota un ascenso 4,69%, por lo que desde hace un año mantiene aún una subida del 12,01%. El Nikkei 225 se sitúa un 1,31% por debajo de su máximo en lo que va de año (43.274,67 puntos) y un 37,16% por encima de su valoración mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.