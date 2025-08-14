Clima en Filadelfia: el pronóstico meteorológico para el viernes 15 de agosto

La variedad de climas en Estados Unidos

¿Lloverá, será un día soleado o hará frío? A continuación la predicción del clima para mañana viernes 15 de agosto, en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Saber como estará el clima durante el día, te permite desarrollar tu itinerario de manera más precisa y evitar contratiempos en tus planes rutinarios. Además, es importante monitorearlo, ya que, resulta útil para elegir la ropa adecuada. prepararte con paraguas, protector solar o abrigo y organizar tus actividades al aire libre.

Incluso, si tienes previsto conducir, volar o tomar transporte público, el clima puede afectar horarios o rutas, condiciones como niebla, tormentas, nieve o calor extremo, pueden provocar desde retrasos o cancelaciones, hasta incidentes, en algunos casos.

Pronóstico meteorológico en Filadelfia en las próximas horas

Para Filadelfia, el día comenzará nublado con posibilidades de despejarse y convertirse en soleado. (Europa Press/Contacto/Stephen Morton)

El clima será parcialmente nublado, con una temperatura mínima alrededor de 70 grados Fahrenheit (21 grados Celsius). Habrá un viento del este de aproximadamente 5 millas por hora (8 kilómetros por hora).

Se espera que el clima sea mayormente nublado, pero gradualmente se volverá soleado, con una temperatura máxima cercana a 88 grados Fahrenheit (31 grados Celsius). Habrá un viento del este de aproximadamente 5 mph (8 kilómetros por hora). Esta noche, las condiciones climáticas cambiarán y se anticipa que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá que las temperaturas desciendan.

La información sobre el pronóstico del clima en Filadelfia, Pensilvania, está actualizada al corte del 14 de agosto a las 5:54 PM hora de verano del Este.

Así es como se comporta el clima estación por estación

El clima en Filadelfia es continental húmedo, con tormentas y lluvias que pueden azotar ciertas temporadas. (AP)

Filadelfia es la ciudad más grande del estado de Pensilvania y está ubicada en la región noreste de los Estados Unidos, cerca de la costa del Río Delaware. Por lo que el clima en este territorio es continental húmedo, lo que significa que tiene inviernos fríos y veranos calurosos, con estaciones bien definidas.

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Los inviernos en Filadelfia son fríos, con temperaturas máximas que suelen rondar entre los 3°C y 6°C y mínimas que bajan a -3°C o incluso más bajas en ocasiones, especialmente en enero.

Nieve: Las nevadas son comunes, especialmente en enero y febrero. Aunque no son tan frecuentes ni tan intensas como en el norte del país, pueden producirse acumulaciones significativas durante las tormentas de nieve.

Viento: Los vientos fríos pueden hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente en días con tormentas.

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera en Filadelfia comienza fresca, con temperaturas promedio entre 6°C y 14°C en marzo y entre 14°C y 22°C en mayo.

Tiempo: El clima es variable, alternando entre días soleados y lluviosos. Las lluvias son más frecuentes hacia finales de la primavera, lo que ayuda a que la vegetación florezca.

Flora: La primavera es una temporada agradable con la floración de árboles y flores, especialmente en los parques y jardines de la ciudad.

La segunda mitad del año, el clima varía desde calor extremo, hasta bajas temperaturas y tormentas en algunas regiones

El verano en la ciudad de Filadelfia suele ser caluroso y húmedo, con algunas precipitaciones en algunas regiones. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: El verano en Filadelfia puede ser caluroso y húmedo. Las temperaturas diarias promedio oscilan entre los 26°C y 32°C, aunque en días de olas de calor pueden superar los 35°C.

Humedad: La humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso. Las noches suelen ser cálidas, con temperaturas entre 20°C y 23°C.

Tormentas: Las tormentas son comunes en los meses de verano, con lluvias intensas y ocasionalmente tormentas eléctricas. A veces se pueden experimentar períodos de calor extremo, lo que aumenta la sensación de bochorno.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El otoño en Filadelfia es moderado y agradable. En septiembre, las temperaturas promedio rondan entre 20°C y 26°C y en noviembre bajan a entre 5°C y 15°C. Las noches se vuelven más frescas conforme avanza la estación.

Precipitaciones: Las lluvias son menos frecuentes en comparación con la primavera, aunque todavía puede haber tormentas ocasionales, especialmente en septiembre.