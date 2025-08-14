Cierre del índice KOSPI de Corea del Sur este 14 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el KOSPI, que terminó la jornada financiera del jueves 14 de agosto con una variación del 0,04%, hasta los 3.225,66 puntos. El índice bursátil llegó a un volumen máximo de 3.239,55 puntos y un mínimo de 3.210,83 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,89%.

En relación a la última semana, el KOSPI acumula una bajada 0,06%; pero desde hace un año mantiene aún un incremento del 17,8%. El KOSPI se sitúa un 0,89% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.254,47 puntos) y un 40,63% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.293,70 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.