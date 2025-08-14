Noticias

Cierre del índice KOSPI de Corea del Sur este 14 de agosto

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el KOSPI, que terminó la jornada financiera del jueves 14 de agosto con una variación del 0,04%, hasta los 3.225,66 puntos. El índice bursátil llegó a un volumen máximo de 3.239,55 puntos y un mínimo de 3.210,83 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,89%.

En relación a la última semana, el KOSPI acumula una bajada 0,06%; pero desde hace un año mantiene aún un incremento del 17,8%. El KOSPI se sitúa un 0,89% por debajo de su máximo en lo que va de año (3.254,47 puntos) y un 40,63% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.293,70 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.

Temas Relacionados

CoreaMercadosBolsa de Valores de CoreaaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

Cuáles son las lecturas: el evangelio para este 14 de agosto

La Iglesia Católica publica aquellos pasajes de la Biblia correspondientes al día

Cuáles son las lecturas: el

Nikkei 225: el principal índice de Japón cerró a la baja este 14 de agosto

Cierre de sesión Nikkei 225: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Nikkei 225: el principal índice

Taiwan Weighted cerró en terrenos negativos este 14 de agosto

Cierre de operaciones Taiwan Weighted: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Taiwan Weighted cerró en terrenos

Clima: las temperaturas que predominarán este 14 de agosto en Córdoba

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima: las temperaturas que predominarán

Temperaturas en Rosario: prepárate antes de salir de casa

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Temperaturas en Rosario: prepárate antes