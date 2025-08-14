ATX cierra operaciones en terreno positivo este 14 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el ATX, que acabó la jornada del jueves 14 de agosto con incrementos del 1,09%, hasta los 4.771,50 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 4.771,50 puntos y la cifra mínima de 4.716,93 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,14%.

En los últimos siete días, el ATX registra una subida 2,48%, por ello en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 31,45%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.