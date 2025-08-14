Noticias

Apertura del principal índice de Lisboa este 13 de agosto

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de sesión sin cambios para el PSI 20, que empieza rueda bursátil del miércoles 13 de agosto con una variación del 0,06%, hasta los 7.759,56 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días pasados, el índice bursátil encadena dos sesiones seguidas en positivo.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el PSI 20 acumula un incremento 0,24%, de manera que en términos interanuales acumula aún una subida del 16,58%. El PSI 20 se sitúa un 0,41% por debajo de su máximo del presente año (7.791,75 puntos) y un 24,07% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (6.253,96 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

Temas Relacionados

PortugalMercadosBolsa de Valores de PortugalaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Hang Seng: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 14 de agosto

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Hang Seng: el principal índice

ATX abre operaciones al alza este 14 de agosto

Apertura de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

ATX abre operaciones al alza

Apertura del principal índice del mercado ruso este 13 de agosto

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del principal índice del

Apertura del AEX neerlandés este 14 de agosto

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del AEX neerlandés este

Apertura del RTSI de Rusia este 13 de agosto

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del RTSI de Rusia