Apertura del principal índice de Lisboa este 13 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de sesión sin cambios para el PSI 20, que empieza rueda bursátil del miércoles 13 de agosto con una variación del 0,06%, hasta los 7.759,56 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días pasados, el índice bursátil encadena dos sesiones seguidas en positivo.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el PSI 20 acumula un incremento 0,24%, de manera que en términos interanuales acumula aún una subida del 16,58%. El PSI 20 se sitúa un 0,41% por debajo de su máximo del presente año (7.791,75 puntos) y un 24,07% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (6.253,96 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.