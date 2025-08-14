AEX retrocede 0,2% al finalizar la jornada de este 14 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el AEX, que terminó la jornada en los mercados del jueves 14 de agosto con ligeras caídas del 0,2%, hasta los 898,34 puntos. En su entorno bursátil marcó la cifra máxima de 900,88 puntos y un volumen mínimo de 890,88 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,11%.

En relación a la última semana, el AEX registra un incremento 0,65%; pese a ello en términos interanuales aún conserva una bajada del 1,16%. El AEX se sitúa un 5,29% por debajo de su máximo en lo que va de año (948,54 puntos) y un 12,79% por encima de su cotización mínima del año en curso (796,45 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.