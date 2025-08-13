Taiwan Weighted cerró al alza este 13 de agosto

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión de subida para el Taiwan Weighted, que terminó la jornada en los mercados del miércoles 13 de agosto con ascensos del 0,88%, hasta los 24.370,02 puntos. En su entorno bursátil llegó a la cifra máxima de 24.406,94 puntos y un mínimo de 24.172,19 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,96%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca una subida 3,94%, de manera que en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 9,78%.

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.